Hatay'da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Hatay'da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Defne ilçesinde 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Defne ilçesinde 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kaçakçılık" ve "silahlı yağma suçlarından" 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Aşağıokçular Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Saklandığı ikamette yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haberler

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