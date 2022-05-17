Hatay'da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Hatay'da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Defne ilçesinde 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Defne ilçesinde 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kaçakçılık" ve "silahlı yağma suçlarından" 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Aşağıokçular Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.
Saklandığı ikamette yakalanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel