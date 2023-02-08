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Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'den sonra annesi de enkaz altından kurtarıldı

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Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'den sonra annesi de enkaz altından kurtarıldı

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'in ardından annesini de enkaz altından çıkardı.

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 6 yaşındaki Eymen'in ardından annesini de enkaz altından çıkardı.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin arama-kurtarma görevlileri, depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin arama-kurtarma faaliyeti yaptığı, çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 6 yaşındaki Eymen saat 17.50 sıralarında kurtarıldı.

Küçük Eymen'in annesinin de enkaz altında kaldığını tespit eden ekipler, uğraşlar sonucu saat 23.20 sıralarında isminin Fethiye olduğu öğrenilen anneyi de enkazdan sağ çıkardı.

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Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Antakya Hatay Güncel Haberler

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