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Hatay'da 6 yasa dışı göçmen yakalandı, 3 kaçakçı tutuklandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan bir uygulama noktasında durdurulan 2 otomobildeki 6 Suriye uyruklu göçmenin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi. Göçmenler sınır dışı edilirken, 3 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki uygulama noktasında şüpheli 2 otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde, her iki araç içerisindeki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Suriyeli 6 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Şüpheliler H.K, A.L. ve H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye Göçmen Belen Hatay Politika Güncel Haberler

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