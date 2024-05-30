Hatay'da 6 yasa dışı göçmen yakalandı, 3 kaçakçı tutuklandı
Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan bir uygulama noktasında durdurulan 2 otomobildeki 6 Suriye uyruklu göçmenin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi. Göçmenler sınır dışı edilirken, 3 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki uygulama noktasında şüpheli 2 otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde, her iki araç içerisindeki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Suriyeli 6 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Şüpheliler H.K, A.L. ve H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.