Hatay'da 6 Şüpheli Hükümlü ve Aranan Kişiler Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan A.O, H.K. ve C.A. ile çeşitli suçlardan aranan D.Ö, B.K. ve E.C. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.