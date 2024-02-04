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Hatay'da 6 Şubat depreminin birinci yılında geriye sadece 35 aile kaldı

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Hatay'da yaşanan 6 Şubat depreminin birinci yılında havadan çekilen görüntüler, depremin yol açtığı değişimi gözler önüne serdi. Enkazın kaldırılmasının ardından açılan alan ve ayakta kalan binalar, hayalet kent görüntüsü oluşturdu. Hatay'da 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı.

15 bin aileden geriye 35 aile kaldı

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin birinci yılında felaketin yol açtığı değişim havadan görüntülendi

Hayalet şehre dönen kentteki Emek Mahallesi'nde 15 bin aileden geriye 35 aile kaldı

HATAY - Asrın felaketinin birinci yılında Hatay'da havadan çekilen görüntüler, depremin oluşturduğu değişimi gözler önüne serdi. Enkazın kaldırılmasının ardından açılan alan ve ayakta kalmayı başaran binalar adeta hayalet kent görüntüsü oluşturdu.

Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Hatay havadan görüntülendi. Onlarca mahallenin neredeyse yok olduğu kentte ayakta kalmayı başaran binaların üzerine sprey boyalarla yazılan "Mahkemelik ve az hasarlı" şeklindeki yazılar dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde deprem nedeniyle hasar gören binaların çoğunun yıkıldığı görülüyor.

"15 bin aileden 35 aile kaldı"

Hatay'da 6 Şubat depremini yaşayan Emek Mahallesi Muhtarı, "Mahallenin yarısından fazlası yıkıldı. yaklaşık 1500 sadece benim mahallemde ölü sayısı var. Şu anda mahallede 35 aile var. Mahallemde yaklaşık 15 bin aile vardı. En son 5 bin seçmenimiz vardı mahallemizde şu anda 3000 civarında seçmeniz kaldı. Allah'ın izniyle mahallemiz tekrar yerinde olacak. Kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istemiyorum, depremi mahallemde yaşadım hala daha mahallemdeyim. Biz umudumuzu kaybetmedik kaybetmeyeceğiz de. Devletimiz bizi ilk günden beridir yalnız bırakmadı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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