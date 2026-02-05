Haberler

6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Buradayız Hatay Derneği ile Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Anma Programları Düzenliyor

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor. Etkinlikler, sessiz yürüyüşle başlayıp belgesel gösterimiyle sona erecek.

(HATAY) - Türkiye tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olarak kayda geçen 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, Hatay'da yaşamını yitirenler için anma etkinlikleri düzenleniyor.

Buradayız Hatay Derneği ile Hatay Akademi Senfoni Orkestrası tarafından organize edilen ve bugün başlayan programlar, 7 Şubat'a kadar Antakya'da gerçekleştirilecek.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, başta Hatay olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma yol açmış, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Aradan geçen üç yıla rağmen toplumsal travmanın izleri sürüyor.

Sessiz yürüyüş

Anma programı bugün saat 19.30'da Necmi Asfuroğlu Lisesi önünden "Sessiz Yürüyüş" ile başlayacak. Yürüyüşün ardından, Uğur Mumcu Meydanı'nda saat 20.00'de şarkılar eşliğinde yitirilenler anılacak.

Depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta ise saat 04.17'de Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelinerek yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulacak.

Belgesel gösterimi ve söyleşi

Anma etkinlikleri, 7 Şubat Cumartesi saat 19.30'da Buradayız Hatay Derneği'nde yapılacak "Karanlık Zamanlarda Şarkılar Söylemek" adlı belgesel gösterimiyle sona erecek.

Gösterimin ardından Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Şefi Ali Uğur'un katılımıyla söyleşi düzenlenecek.

Belgesel, depremin ardından müziğin bir dayanışma ve iyileşme aracı olarak nasıl bir rol üstlendiğini ele alıyor; Antakya'da deprem sonrası kurulan bağlara ve ayakta kalma çabasına değiniyor.

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Şefi Ali Uğur, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, anma etkinliklerinin amacının yalnızca kayıpları anmak olmadığını belirterek, "Üçüncü yılda da hafızayı diri tutmak, dayanışmayı sürdürmek ve bu kentin sesinin kaybolmasına izin vermemek istiyoruz. Müzik, bu ortak yas ve iyileşme sürecinin önemli bir parçası" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

