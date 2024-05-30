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Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

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Hatay'da yapılan takip sonucu durdurulan araçlardan çıkan 6 kaçak göçmenin ülkeye girişini sağlayan 3 şüpheli tutuklandı.

HATAY'da takip sonucu durdurulan iki araçtan 6 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 2 aracı, takip sonucu Antakya-Belen yolunda durdurdu. Yapılan kontrolde, üzerlerinde herhangi bir tanıtım kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 6 göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin ülkeye girişini ve ülke içinde nakillerini sağladıkları belirlenen H.K., A.L. ve H.E. de gözaltına alındı.

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler ise işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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