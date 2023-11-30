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Hatay'da 6 hırsızlık olayının şüphelileri tutuklandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelileri olan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, suçtan elde edilen eşyalar da bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 hırsızlık olayının şüphelisi 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; hırsızlık suçlarıyla mücadele de 29 Kasım tarihinde Reyhanlı ilçesinde meydana gelen işyerinden hırsızlık ve otodan hırsızlık suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 6 olayın şüphelileri A.K., M.Ç. ve Ö.Ş. gözaltına alındı. Yapılan ev aramalarında; suçtan elde edilen eşyalar bulundu. Olayla ilgili olarak şüpheliler tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hatay Güvenlik Hırsızlık Güncel Haberler

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