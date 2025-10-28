Hatay'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.B.N, M.K, A.Y, Y.Ö, A.A. ve F.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.