Hatay'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki adreslerde düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel