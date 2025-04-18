Hatay'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan M.K, A.Y, E.S, M.M.Y, K.A. ve Ö.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel