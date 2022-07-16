Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları bir otomobili Konuk Mahallesi'nde durdurdu. Kimlik kontrolünde, araçtaki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. AA / Cem Genco - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Hatay Güncel Haberler

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