Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Antakya- İskenderun çevre yolunun Karaali ışıkları mevkisinde çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak önce aracına binmeye çalışan bir kişiye ardından da park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güncel AA / Mehmet Bayrak İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler

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