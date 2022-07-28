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Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay'da 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Antakya- İskenderun çevre yolunun Karaali ışıkları mevkisinde çarpıştı.

Kazaya karışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak önce aracına binmeye çalışan bir kişiye ardından da park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler

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