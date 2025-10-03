Hatay'da 521 Deprem Konutunun Hak Sahipleri Belirlendi

Hatay'ın Defne ilçesinde rezerv yapı alanında inşa edilen 521 deprem konutunun hak sahipleri kurayla belli oldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca Çekmece Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanında inşa edilen Defne 7/8 1. Etap Projesi'ndeki konutlar için noter huzurunda kura çekildi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kurada, 521 hak sahibi belirlendi.

Kura sonucu, Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Defne ilçesindeki kentsel dönüşüm irtibat ofisinde askıya çıkarılacak.