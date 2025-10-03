Haberler

Hatay'da 521 Deprem Konutunun Hak Sahipleri Belirlendi

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde rezerv yapı alanında inşa edilen 521 deprem konutunun hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura sonucu, ilgili kurumlar tarafından askıya çıkarılacak.

Hatay'ın Defne ilçesinde rezerv yapı alanında inşa edilen 521 deprem konutunun hak sahipleri kurayla belli oldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca Çekmece Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanında inşa edilen Defne 7/8 1. Etap Projesi'ndeki konutlar için noter huzurunda kura çekildi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kurada, 521 hak sahibi belirlendi.

Kura sonucu, Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Defne ilçesindeki kentsel dönüşüm irtibat ofisinde askıya çıkarılacak.

