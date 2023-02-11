Hatay'da 51 yaşındaki kadın 137 saat sonra enkaz altından kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan 51 yaşındaki Emine Doğu, 137'nci saatte kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan 51 yaşındaki Emine Doğu, 137'nci saatte kurtarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Kuyular Mahallesi'ndeki bir enkazda çalışma yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Güney Kore arama kurtarma ekipleri, dinleme çalışması sonucu enkaz altında hayatta kalanlar bulunduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla depremden 137 saat sonra Emine Doğu enkazdan yaralı çıkarıldı. Doğu, ambulansla hastaneye götürüldü. Emine Doğu'nun 17 yaşındaki Bekir, 136. saatte aynı enkazdan sağ çıkarılarak hastaneye sevk edilmişti. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Elbistan Hatay Güncel Haberler

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