Hatay'da 50 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay Antakya'da 1 kişi enkazdan 50 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay Antakya'da 1 kişi enkazdan 50 saat sonra sağ çıkarıldı. Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı arama-kurtarma ekiplerinin Antakya'daki çalışmaları devam ediyor. Ekipler, gece süren çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde 62 yaşındaki Nurdan isimli kadını enkazdan çıkardı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, ekiplerin enkazdan çıkarılan kadınla konuşmaları, sağlık görevlilerinin müdahalesi ve kadının ambulansa konulması yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Yerel Güncel Haberler

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