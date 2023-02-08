Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da 50 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Güncel Haberler

Hatay'da 50 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay Antakya'da 1 kişi enkazdan 50 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay Antakya'da 1 kişi enkazdan 50 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Sivil Savunma Uzmanlığına bağlı arama-kurtarma ekiplerinin Antakya'daki çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, gece süren çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde 62 yaşındaki Nurdan isimli kadını enkazdan çıkardı.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, ekiplerin enkazdan çıkarılan kadınla konuşmaları, sağlık görevlilerinin müdahalesi ve kadının ambulansa konulması yer alıyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title