Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edildiği iddiasına soruşturma - Haberler

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Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edildiği iddiasına soruşturma

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da 5 köpek yavrusunun telef edildiği iddiasına soruşturma

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 5 köpek yavrusunun telef edilmiş görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada paylaşılan, köpek yavrularının yakılarak ve darbedilerek telef edildiğinin belirtildiği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Alabeyli Mahallesi'ndeki olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, sosyal medya hesabından, bu vahşeti yapanların asla cezasız kalmayacağını belirterek, "Bu görüntüleri gördükten sonra devletimizin bütün kurumları ile acilen görüşüp gerekli bütün çalışmaları başlattık. Şahsım adına bu insanlık dışı vahşeti yapanları bir kez daha lanetle ve şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

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