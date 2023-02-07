HATAY'DA 5 KİŞİLİK SÜMER AİLESİ 30 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

ERZURUM'dan deprem bölgesine giden 50 kişilik AFAD ekibi, Hatay'da bir binanın enkazı altında kalan 5 kişilik Sümer ailesini sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden olan deprem sonrasında Erzurum'dan Hatay'a giden AFAD ekibi, enkazdan can kurtarıyor. Hatay merkez 600 Evler Mahallesinde arama kurtarma görevi yapan AFAD ekibi, 4 katlı bir binanın enkazında mahsur kalan 5 kişilik aileyi çıkarmak için sabaha kadar uğraştı. AFAD görevlileri, depremden yaklaşık 30 saat sonra enkazdan ilk olarak Hakkı (7), Selim (5) daha sonra 30 günlük olduğu belirlenen Miraç bebeği çıkardı. Binada çalışmasını sürdüren ekipler baba Yusuf Sümer ile anne Özge Sümer'i de sağ olarak kurtarmayı başardı. Enkazdan çıkarılan aile ambulansla hastaneye götürüldü.(DHA)