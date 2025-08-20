Hatay'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü, emniyet güçlerince düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Defne ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan A.H.A, M.H.B, R.Y, B.Ö.A. ve C.Ö. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel