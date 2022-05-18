Hatay'da 5 bin 850 sikke ve 510 obje ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 5 bin 850 sikke ve 510 obje ele geçirildi

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da 5 bin 850 sikke ve 510 obje ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 bin 850 sikke ve 510 obje ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 bin 850 sikke ve 510 obje ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 5 bin 850 sikke ile farklı çeşit ve boyutlarda 510 obje bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli F.Ş. emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

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