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Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem

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Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 22.47'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 9.26 kilometre altında meydana gelen deprem, Hatay'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Arsuz Hatay Güncel Haberler

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