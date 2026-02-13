Hatay'da 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'da 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 44 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Hatay'da hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 5 ayrı dosyadan hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel