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Hatay'da 43 bin uyuşturucu hap ve 26 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay'da 43 bin uyuşturucu hap ve 26 kilogram esrar ele geçirildi

Güncel Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 43 bin uyuşturucu hap ve 26 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 43 bin uyuşturucu hap ve 26 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meydan Mahallesi sahilinde şüpheli poşetler olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin naylon poşetlerdeki incelemesinde 43 bin uyuşturucu hap ve 26 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

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