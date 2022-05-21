Hatay'da 421 sikke ve 621 obje ele geçirildi - Haberler

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 421 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 621 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağrıyanık Mahallesi'nde M.E'ye ait adreste tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. İkamete baskın yapan ekipler, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 421 sikke ile 621 obje buldu.

M.E. gözaltına alındı, sikke ve objeler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.