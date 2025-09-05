Hatay'da 42 Ton Gıda Ürünü Denetlendi: 6 Ton Domates Posası İmhaya Gitti

TARIM ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürünün muhafaza altına alındığını, 6 ton domates posasının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda erişimleri en büyük önceliğimiz. Hatay Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş; domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimiz aralıksız sürdürüyor, gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz" denildi.