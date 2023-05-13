Hatay'da 40 yıllık emeği moloz yığınına dönen kadın gözyaşlarına boğuldu

-3 ay sonra evine gelen kadın, hem kiracısına hem de moloz yığına dönmüş evinin üzüntüsünü yaşadı

HATAY - Depremde 40 yıllık birikimi enkaza dönen Hatice Gönültaş, 3 ay sonra geldiği evinin molozlarını görünce gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kent Hatay oldu. Kentin Antakya,Defne, Kırıkhan ve Samandağ ilçelerinde binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. 60 yaşındaki Gönültaş'ın 40 yıllık birikimleriyle aldığı dairesini kiraya verip, Kırıkhan'da köy evinde yaşamaya başladı. Gönültaş'ın dairesinde kiracısının bulunduğu apartman 6 Şubat'taki depremde yıkıldı. Bir çok kişinin hayatını kaybettiği apartmanda Gönültaş, yeni evli Suriyeli bir çift olan kiracısına ulaşamadı. Tüm aramalarına rağmen kiracılarından bir haber alamayan onlar içinde büyük üzüntü yaşadı. Aylar sonra mahallesine gelen Gönültaş, enkazı kaldırılan apartmanın molozlarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Evinden sadece duvar parçalarının kaldığını dile getiren Gönültaş, kiracısı yeni evli Suriyeli çifti hatırlarınca yine hüzünlendi.

"Hatıralarım, arkadaşlarım yok"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Gönültaş, " Evimin depremde yıkıldığını öğrendim. Daha yeni evli bir kiracım vardı, bebekleri de olmuştu. Onlardan bir daha haber alamadım. Vefat ettiler herhalde. Depremle birlikte 40 yılık emeğimizde gitti. Her yer bom boş. Çok kötü bir duygu. Burada yaşayanlar artık yoklar. Çok güzel bir yerdi buralar hep umutla sevinçle heyecanla gelirdik. Burası bizim doğum büyüdüğümüz yer. Buralar eskiden çok güzeldi, kalabalıktı, doğup büyüdüğümüz yerlerdi. Şuan hatıralarım arkadaşlarım yok. Çocuklar yok. Hiç kimse yok. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Bir süre evinin enkazında bir hatıra arayan Gönültaş, eşiyle birlikte bölgeden ayrıldı.