Hatay'da 4 Şüpheli Operasyonla Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan B.T, H.Ş. ve M.S. ile motosiklet hırsızlığı suçundan aranan S.M. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.