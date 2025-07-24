Hatay'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı

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Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.H, G.Y, F.T. ve O.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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