Hatay'da 4 Firari Hükümlü ve Bir Şüpheli Yakalandı
Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve ruhsatsız tabanca taşıyan bir sürücü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ilçelerde operasyon düzenleyerek hükümlüleri ve şüpheliyi gözaltına aldı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü ve ruhsatsız tabanca taşıyan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Y.İ, İ.Ş, H.B. ve S.O. yakalandı.
Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca bulan ekipler, sürücü M.K'yi gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, M.K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel