Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gözcüler Mahallesi'nde küçük yaşlardaki 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenen A.A, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel