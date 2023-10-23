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Hatay'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gözcüler Mahallesi'nde küçük yaşlardaki 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenen A.A, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gözcüler Hatay Suç Güncel Haberler

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