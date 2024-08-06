Hatay'da 4 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ve Erzin ilçelerinde yapılan aramalarda 4 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da 4 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Erzin ilçelerinde şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Araçlarda 4 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Ö.C, H.B. ve İ.N, emniyete götürüldü.