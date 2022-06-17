Hatay'da 4 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 4 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay'da 4 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

Reyhanlı ilçesinde 4 bin 500 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Reyhanlı ilçesinde 4 bin 500 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bağlar Mahallesi'nde M.M'ye ait ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste 4 bin 500 uyuşturucu hap ile 15 gram esrar ele geçirdi, M.M. gözaltına alındı.

AA / Cem Genco - Güncel

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