Hatay'da 4 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Reyhanlı ilçesinde 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Reyhanlı ilçesinde 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında, Harran Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine baskın yaptı.
Adreslerdeki aramada 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ile 26 kilogram çay ele geçirildi.
Konuyla ilgili A.Y, S.Y, M.E.Y, H.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel