Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hatay'da 4 Adet Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Hatay'da 4 Adet Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Hatay'ın Payas ilçesinde bir ikamette yapılan baskında 4 adet ruhsatsız tüfek, şarjör ve mermi ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir ikamette yapılan baskında 4 adet ruhsatsız tüfek, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada Payas ilçesinde ikamet eden L.B.'nin evinde yapıldı. Yapılan aramada; 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet şarjör ile 13 adet mermi ele geçirildi.

Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title