Hatay'da 4 Adet Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde bir ikamette yapılan baskında 4 adet ruhsatsız tüfek, şarjör ve mermi ele geçirildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir ikamette yapılan baskında 4 adet ruhsatsız tüfek, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada Payas ilçesinde ikamet eden L.B.'nin evinde yapıldı. Yapılan aramada; 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet şarjör ile 13 adet mermi ele geçirildi.

Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY