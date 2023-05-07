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Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

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- Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Hatay genelinde ve Adana'nın da bazı ilçelerinden hissedildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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