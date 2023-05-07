- Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Hatay genelinde ve Adana'nın da bazı ilçelerinden hissedildiği bildirildi.