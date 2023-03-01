Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hatay'ın Antakya ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 10.20'de oldu. Yerin 11,06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler, çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel