Hatay Antakya'daki 4.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasında

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.20'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 7 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.