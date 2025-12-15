Hatay Antakya'daki 4.2 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasında
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7 kilometreydi ve ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.20'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 7 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel