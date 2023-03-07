Hatay'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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Hatay’ın Defne ilçesinde bugün saat 01.14’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'ın Defne ilçesinde bugün saat 01.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde bugün saat 01.14'te 4.1 büyüklüğünde ve 7,05 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi olarak açıkladı. Rasathane depremin 4 büyüklüğünde ve 6,5 km derinlikte olduğunu bildirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel