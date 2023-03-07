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HATAY'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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HATAY'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

HATAY'ın merkez Defne ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HATAY'ın merkez Defne ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 01.14'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler, çalışma başlattı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Deprem Hatay AFAD Güncel Haberler

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