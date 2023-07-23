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Hatay'da 333 Adet Captagon Hap Ele Geçirildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri 333 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri 333 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol ilçesinin Yeşil Mahallesi'nde 333 adet captagon hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak, M.M., E.E. ve M.E. hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı. M.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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