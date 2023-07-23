Hatay'da 333 Adet Captagon Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri 333 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol ilçesinin Yeşil Mahallesi'nde 333 adet captagon hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak, M.M., E.E. ve M.E. hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı. M.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY