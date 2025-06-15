Hatay'da 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Kişi Tutuklandı

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Hatay'da yasa dışı yollarla ülkeye giren 31 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Altınözü yolunda takibe aldıkları tırı durdurdu.

Tırın dorsesindeki saman balyaları arasında yapılan aramada, 31 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla B.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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