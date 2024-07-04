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Hatay'da 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 300 kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş'ta bulunan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezinden kente kınalı keklik getirildi. Çalışma ile nesli tükenme tehlikesi altında olan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş'ta bulunan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezinden kente kınalı keklik getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 300 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

Çalışmayla, ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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