Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı.
Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, bando takımının marşları eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'nden Kaymakamlık binasına yürüdü.
Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel