Son dakika haberleri... 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

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Son dakika haberleri... 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının, 17 yaşındaki S.A'nın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.A'nın dini nikahlı eşi İ.D. ise "reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Son dakika haberleri... 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... 3 yıl önce cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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