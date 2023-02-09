Hatay'da 3'ü çocuk 6 kişi enkazdan 68 saat sonra kurtarıldı
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Hatay Kırıkhan'da çalışmalarını sürdüren Çorum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 68 saat sonra 3'ü çocuk 6 kişiyi enkazdan çıkardı.
Hatay Kırıkhan'da çalışmalarını sürdüren Çorum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 68 saat sonra 3'ü çocuk 6 kişiyi enkazdan çıkardı.
Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren UMKE, bir bina enkazından aldığı sesler üzerine gün içinde çalışmaya başladı.
Uzun uğraşlar sonucu depremden 68 saat sonra enkazdan 3'ü çocuk 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel