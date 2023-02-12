Hatay'da 3 kızını ve babasını kurtaran kişi, annesi için güzel haber bekliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binadan 3 kızını ve babasını kurtaran 42 yaşındaki Abdulkadir Ramazan, enkazdan sesi duyulan annesinden gelecek güzel haberin nöbetini tutuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binadan 3 kızını ve babasını kurtaran 42 yaşındaki Abdulkadir Ramazan, enkazdan sesi duyulan annesinden gelecek güzel haberin nöbetini tutuyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken, yakınları enkaz altında kalan vatandaşların umutlu bekleyişi sürüyor.

Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde çöken 5 katlı Kimyacı Apartmanı'ndan 3 kızı ile babasını kurtaran, enkaz altındaki annesi için bir an olsun bölgeden ayrılmayan Abdulkadir Ramazan, ekiplerin "Sesimi duyan var mı?" şeklindeki irtibat kurma çalışmalarını heyecanla takip ediyor.

Depreme iş yerinin yakınındaki dairesinde yakalanan Ramazan, AA muhabirine, sabah saatlerinde çocukları ile anne ve babasının kaldığı binaya ulaştığını söyledi.

Evin çöktüğünü görünce hemen kızları 11 yaşındaki Esra, 15 yaşındaki Mine ve 18 yaşındaki Zehra ile aynı dairede yaşayan babası İbrahim ve annesi Fatma'ya seslendiğini anlatan Ramazan, yanıt alınca çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İlk gün yağmur nedeniyle enkaza giremediklerini belirten Ramazan, ikinci günün sabahında arkadaşıyla havalandırma boşluğundan girerek önce babasını, ardından da 3 kızını çıkardıklarını kaydetti.

Babası ve çocuklarını kurtarınca çok mutlu olduğunu ifade eden Ramazan, "Sonra ekipler gelerek annemi kurtarmak için çalışma başlattı. Annemden ses geliyor ancak binanın yapısı nedeniyle çalışmalar titizlikle ilerliyor. Annemin de sağ çıkacağına inanıyorum." dedi.

"Enkazda çektikleri videolar beni duygulandırdı"

Babası ve 3 evladını kurtarmanın sevinciyle ümitlenen Ramazan, kızlarının enkaz altında kurtarılmayı beklerken çektiği videoda kendisine seslenişlerini izleyince duygulu anlar yaşadı.

Baba Ramazan, "Ağladım. Dirayetli duruşları dolayısıyla çocuklarımla gurur duydum. Videoda 'Baba seni seviyoruz, bizi unutma. 'Baba seni seviyoruz, bizi unutma. Babamızsın, canımızsın' diyorlar." diye konuştu.

Videoda 3 kız kardeş ayrıca "Bir şey olmayacak biliyoruz. Kurtulacağız. Bu videoyu izlediğimizde nereden kurtulmuşuz diyeceğiz. Babam ve dedem iyiymiş. Nenemden bir haber yok. İnşallah o da iyidir." ifadelerini kullanıyor.

Kardeşlerin, zaman zaman salavat getirerek ağladıkları da görülüyor.