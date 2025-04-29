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Hatay'da 3 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'da 3 Katlı Binada Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Antakya'da 3 katlı bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

HATAY'da 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile hastanede tedaviye alındı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 3 katlı binada çıktı. 2'inci katta başladığı öne sürülen yangında alevler hızla tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbar üzerine bölgele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan 4 kişilik aile, itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma ile söndürülen yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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