Üye Girişi
Haberler
Hatay'da 3 Katlı Ağır Hasarlı Bina Bir Kat Çöktü

Hatay'da 3 Katlı Ağır Hasarlı Bina Bir Kat Çöktü

Güncel Haberler

Hatay'da 3 katlı ağır hasarlı bir binanın zemini kendiliğinden çöktü, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da sahada ağır hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor.

Hatay'da 3 katlı ağır hasarlı bina bir kat çöktü

HATAY Hatay'da 3 katlı ağır hasarlı bir binanın zemini kendiliğinden çöktü, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da sahada ağır hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor. Şuana kadar çok sayıda binanın ekipler tarafından yıkıldığı şehirde zaman zaman daha önceden boşaltılan ağır hasarlı yapılarda çökebiliyor. Son olarak Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Meşe sokakta bulunan ağır hasarlı 3 katlı binanı zemin katı bugün sabah kendiliğinden çöktü.

Çevre sakinleri de çökme anında panik yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title