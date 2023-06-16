Hatay'da 3 katlı ağır hasarlı bir binanın zemini kendiliğinden çöktü, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da sahada ağır hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor.

Hatay'da 3 katlı ağır hasarlı bina bir kat çöktü

HATAY Hatay'da 3 katlı ağır hasarlı bir binanın zemini kendiliğinden çöktü, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da sahada ağır hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor. Şuana kadar çok sayıda binanın ekipler tarafından yıkıldığı şehirde zaman zaman daha önceden boşaltılan ağır hasarlı yapılarda çökebiliyor. Son olarak Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Meşe sokakta bulunan ağır hasarlı 3 katlı binanı zemin katı bugün sabah kendiliğinden çöktü.

Çevre sakinleri de çökme anında panik yaşadı.