İskenderun'da hırsızlık operasyonu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla K.G, D.Ç. ve E.Ç'yi yakaladı. Zanlıların adreslerindeki aramada, 12 bin 400 lira, cep telefonu ile şasi numarası kazınmış 2 motosiklet bulundu. Şüpheliler emniyete götürüldü. AA / Cem Genco - Güncel Güncel Haberler

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