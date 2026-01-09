Hatay'da 3 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, İskenderun ve Defne ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Defne ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ç, Y.E. ve M.M.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.